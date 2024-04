Reportage. Die Polizeimusik Steiermark tritt am 12. April in der Oststeirerhalle in Pischelsdorf auf. Angekündigt sind: ungewöhnliche Partner auf der Bühne und musikalische Überraschungen. Aber wieso setzt die Polizei auf ein eigenes Orchester?

„Disziplin, Ordnung, Hierarchie, das verbinden wahrscheinlich die meisten mit der Polizei. Wir werden die Erwartungen zumindest in musikalischer Hinsicht komplett über den Haufen werfen“, erklärt Christoph Grill. Er ist Kapellmeister der Polizeimusik Steiermark. Diese tritt am Freitag, 12. April, in der Region auf - und zwar in der Oststeirerhalle in Pischelsdorf. Beginn ist um 19.30 Uhr. Motto des Abends: „Funky Beats – Styrian Streets“. Karten sind noch erhältlich.