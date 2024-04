Keine Flammen, sondern graue Rauchschwaden füllten den Fahrgastraum eines Personentriebwagens, der heute kurz nach 9 Uhr zwischen Studenzen und Takern II in Richtung Graz unterwegs war. Der Zug hielt daraufhin an der Haltestelle Takern II an. Die 65 Passagiere, die sich im Fahrgastraum befanden, konnten sich ins Freie retten.

Die Freiwilligen Feuerwehren Takern II, St. Margarethen an der Raab und Sulz waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 60 Personen im Einsatz. Auch Rettung und Polizei wurden alarmiert. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt Grund für die Rauchentwicklung gewesen sein dürfte. Sämtliche betroffenen Fahrgäste blieben unverletzt und wurden anschließend mit dem Schienenersatzverkehr weitertransportiert. Die Feuerwehr konnte um 10.30 Uhr wieder ins Rüsthaus einrücken.