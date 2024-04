Speziell Nikotinbeutel und Vapes, also E-Zigaretten, finden bei Jugendlichen Anklang. Geraucht und ausprobiert hätten sie früher auch, meint Siegfried Rohrhofer, Schulleiter der Mittelschule in Birkfeld. Was neu sei: „Sie konsumieren nicht nur in der Freizeit, sondern auch am Schulareal“, sagt er.