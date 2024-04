Gegen 11 Uhr rückten am Dienstag zwölf Mitglieder der Feuerwehr Ludersdorf und acht Mitglieder der Feuerwehr Gleisdorf zu einer Tierrettung aus. Am Anwesen eines Bauernhofes in Wilfersdorf war eine Kuh aus bisher ungeklärter Ursache in eine mehrere Meter tiefe Güllegrube gestürzt. Das Tier drohte zu ertrinken.