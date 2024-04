Erst Anfang des Jahres eröffnete der Fast-Food-Konzern McDonald’s in Sebersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld eine Filiale, der „Mäci“ in Weiz wird gerade um eine siebenstellige Summe umgebaut. Und jetzt poppt auch noch das Gerücht auf, der Konzern wolle sich auch in der Gemeinde Sinabelkirchen ansiedeln.