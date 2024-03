Relativ glimpflich endete für eine 77-jährige Oststeirerin am Freitag ein Verkehrsunfall in Puch bei Weiz. Laut Polizei war die Autolenkerin aus dem Bezirk Weiz kurz nach 13 Uhr auf der L 361 in Richtung Puch unterwegs, als sie im Ortsteil Klettendorf-Ost in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto verlor. Der Pkw kippte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Ein Anrainer alarmierte die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr Puch bei Weiz eintraf, befand sich die leicht verletzte Lenkerin noch im Fahrzeug. Sie wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz eingeliefert. Die Feuerwehr führte anschließend noch die Fahrzeugbergung durch.