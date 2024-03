Verkehrsunfall Donnerstagabend auf der B 68 bei Wünschendorf: Eine 15-Jährige war auf ihrem Moped auf der B 68 in Richtung St. Margarethen an der Raab unterwegs. Bei Wünschendorf wollte sie links in den Trattenweg abbiegen. Sie hielt das Moped wegen des Gegenverkehrs an.