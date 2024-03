Aus bisher unbekannte Ursache kam es auf der Gemeindestraße in Kühwiesen, Gemeinde Unterfladnitz, am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw mit zwei Insassen war in Richtung Prebuch unterwegs, er kam seitlich auf der Straße zu liegen. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.