Oststeirischer Landwirt will Obstbäume mit Photovoltaikanlage überdachen

In St. Ruprecht an der Raab will ein Landwirt seine Obstanlage mit einer Photovoltaikanlage ausstatten. Dabei dürfte es sich um die erste kommerzielle Doppelnutzung Österreichs von Obst- und PV-Anlage im großen Stil handeln.