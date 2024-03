Um zwei Uhr morgens in den Tag starten und das ohne Kaffee. Das macht Valentina Ober täglich. Für die braune Brühe kann die Gleisdorferin keine Begeisterung aufbringen, dafür aber für ihren Job. Die 21-Jährige tritt um vier Uhr morgens ihren Dienst an und geht um fünf Uhr live auf Sendung beim Radiosender „Antenne Steiermark“.

Nachdem die Moderatorin Chrisi Klug in die Babypause gegangen war, übernahm Ober ihren Job als „Muntermacherin“ und weckt seither zusammen mit Thomas Axmann und Markus Dietrich die Steiermark. „Ich war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort“, sagt die 21-Jährige und freut sich über die Chance.

Vom Trainee zur Moderatorin

Für Musik konnte sie sich schon immer begeistern und kann sich gar nicht für ein bestimmtes Genre entscheiden: „Ich bin ein großer Fan der 80er und 90er, mag Michael Jackson, aber auch Miley Cyrus oder Austropop sehr gern.“

Doch für einen Job beim Radio braucht es mehr, als einen guten Musikgeschmack: „Nach der Matura am Musikgymnasium in Graz wusste ich nicht, was ich machen will“, erzählt die Gleisdorferin. Ihr Umfeld teilte ihr damals mit: „Man hört dir gern zu, mach was draus!“

Ober wurde auf das Traineeprogramm des Privatradios aufmerksam und wurde angenommen. Es folgten Sprechtraining und Mitarbeit im Newsteam. Ober bereitete Wetter-Beiträge vor, hatte ein Auge auf den steirischen Verkehr und trat im Hörerservice direkt mit Hörerinnen und Hörern in Kontakt. „Das ist das Schönste, sie geben einem so viel zurück!“, schwärmt die Moderatorin.

Sie interviewte bereits Bundespräsident Alexander Van der Bellen, besuchte im Rahmen der Arbeit die „Airpower“ in Zeltweg und stand auf dem Dach des LKH Graz, als ein neuer Hubschrauber angeschafft wurde.

Auf Social-Media informiert sie außerdem auf dem Antenne-Profil die jüngere Generation und verpackt News in Kurzvideos. Ausgleich zur Arbeit holt sich Ober beim Yoga oder „ich tanze mir einmal alles aus dem Leib“, sagt sie und lacht.

Die 21-Jährige wohnt in Gleisdorf © KLZ / Julia Kammerer

Das mit dem Lachen war für die junge Frau im vergangenen Jahr nicht einfach und ist auch heute an manchen Tagen schwer. Vor rund einem Jahr verlor die 21-Jährige ihre Mutter an Krebs. Darüber spricht Ober offen und lässt auf Instagram andere an ihren Gefühlen teilhaben. Durch das Reden und Erzählen schöpft sie Kraft. Genauso wie durch Freunde und Familie.

Ihre positive Energie hat sie sich wieder zurückgeholt. Wenn sie ihrem jüngeren „Ich“ etwas auf dem Weg mitgeben müsste? „Sei einfach du, damit machst du nichts falsch. Das würde auch meine Mama unterschreiben.“