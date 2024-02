Papiertüten, Bälle und haufenweise Luftballons: Weiz war am Donnerstag in die Farbe Orange getaucht. Um 8.30 Uhr öffnete die neue Müller-Filiale in der Kapruner Generator Straße in Weiz ihre Türen. Mit einem Glücksrad und 20 Prozent auf das gesamte Sortiment werden bis Samstag Kundinnen und Kunden ins Pichler-Quartier gelockt.