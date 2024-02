Zwei 15-Jährige (beide wohnhaft im Bezirk Weiz) stehen im Verdacht, am Dienstag zwischen 17.15 und 17.45 Uhr einen 14- und einen 15-Jährigen (beide aus dem Bezirk Graz-Umgebung) am Busbahnhof in Gleisdorf beraubt zu haben.

Sie drohten den beiden Opfern mit einem Messer und zwangen diese zur Herausgabe einer Jacke und eines Parfums. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach einer Fahndung konnte einer der Tatverdächtigen ausgeforscht und festgenommen werden. In der Wohnung wurden die Jacke und die Tatwaffe sowie ein Klappmesser, vorgefunden und sichergestellt.

Auch der zweite Tatverdächtige wurde ausgeforscht. Beide werden auf freiem Fuß angezeigt.