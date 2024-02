Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Weiz besuchte in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar (Samstag auf Sonntag) in einem Gasthof in Strallegg eine Faschingsveranstaltung. Laut eigenen Angaben begab er sich gegen 4.30 Uhr ins WC, um seine Notdurft zu verrichten.

Plötzlich wurde er von einem unbekannten Täter von hinten mit einem Besen attackiert. Der 38-Jährige stürzte. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Hartberg eingeliefert.

Eine Reinigungskraft, der der unbekannte Täter zuvor den Besen entrissen hatte, konnte eine Personenbeschreibung abgeben: