Um 21 Uhr strömten die ersten Besucher und Besucherinnen in das Tanzlokal Tollhaus. Zuerst noch etwas verhalten, die Sorgen des Alltags an sich haftend, doch schon nach wenigen Minuten waren sie Vergangenheit. Bunte Lichter, sich drehende Silhouetten am Tanzparkett und schallende Musik: Das Betreten des Tollhauses war schon immer wie ein Tunnel in eine andere Welt. Auch an diesem Freitagabend verwandelte Inhaber Stefan Fritz seinen Discostadl unter dem Motto „Schlagernacht“ in eine rauschende Partyoase.