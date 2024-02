Am Montag kurz nach 17 Uhr kollidierten in Thannhausen (Bezirk Weiz) zwei Autos auf der Birkfelder Straße. Unfallverursacher war laut Informationen der Polizei Steiermark ein 20-jähriger Kosovare, der in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte und deshalb auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Grund dürfte überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein.