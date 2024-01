Fünf Wasserkraftwerke betreiben die Feistritzwerke, vier davon an der Feistritz: Das erste wurde 1905 in der Stubenbergklamm errichtet, es folgten jene bei St. Johann (Baujahr 1957), Edelsee (1963) und Neudörfl (1980). Hinzu kommt die Gleisdorfer Gliederwehr an der Raab, die im Jahr 2021 erneuert wurde. Die Feistritzwerke versorgen insgesamt rund 2300 Haushalte mit Strom.