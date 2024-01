Da prallen Lebenswelten aufeinander: Unter der Woche wohnt Peter Handl in Wien, arbeitet bei der Baufirma Granit als Bauleiter und ist da unter anderem für Österreichs höchsten Wohnturm („Danube Flats“) mitverantwortlich. 180 Meter ist dieser hoch. Am Wochenende hat der gebürtige Rettenegger jetzt aber einen fordernden Zweitjob - als Gastgeber im neuen „Woods“ in seiner Heimatgemeinde.