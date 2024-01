Sogar die Rennpferde des Prinzen von Dubai nehmen sie zu sich: die Rede ist von den Kräutersäften der Ewalia GmbH in St. Margarethen an der Raab.

Gegründet wurde das Unternehmen von Ewald und Cornelia Seidl. Seit 2016 haben sich die beiden Unternehmer und Tierliebhaber der Produktion von Säften und Pflegeprodukten für Pferde und Hunde verschrieben.

Am Standort in St. Margarethen/ Raab werden jährlich 400.000 Liter Kräutersäfte hergestellt © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Eigentlich aus einem tragischen Grund: Cornelia Seidls Pferd „Quattro“ litt unter einer chronischen Kehlkopfentzündung und Atemproblemen. „Wir waren bei sieben Tierärzten und drei Kliniken. Alle haben gesagt, das wird nichts“, erzählt ihr Mann Ewald.

So machte sich das Paar selbst daran, ein Rezept gegen das Leiden zu finden. Dafür zapften sie das Hausmittel-Wissen ihrer Omas an und absolvierten die Ausbildung zu Kräuterpädagogen. Der Kräutersaft war nicht nur für Quattro ein voller Erfolg und brachte Linderung, auf Turnieren (Cornelia ist Dressurreiterin) und Messen erreichte man eine enorme Bekanntheit.

Ewald und Cornelia Seidl mit ihrem Husky Micky © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Wirklich eingeschlagen hat aber die Teilnahme an der Pferdemesse „Equitana“ 2018 in Essen. „Ein Monat später hatten wir bereits zwei Mitarbeiterinnen, weil die Nachfrage so groß war“, erinnert sich der 50-Jährige.

Von Aronia bis Zitronenmelisse

Heute finden sich 112 Produkte im Sortiment, vertrieben wird weltweit. „Die Inhaltsstoffe sind zertifiziert. Wir arbeiten mit 200 Tierärzten, verschiedenen Pferdehöfen und der Veterinärmedizinischen Universität Wien zusammen“, sagt Seidl. Mit letzterer werden auch diverse Studien zu unterschiedlichen Pferdekrankheiten erstellt. Aktuell etwa zum Headshaking-Syndrom (starkes Kopfschütteln).

Bis zu zwölf Tonnen an 200 verschiedenen Kräutern werden jährlich verarbeitet © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Rund zwölf Tonnen Kräuter (insgesamt sind es 200 verschiedene, 80 Prozent stammen aus Österreich) werden am Standort in St. Margarethen, jährlich zu 400.000 Liter Säften verarbeitet - von Aronia bis Zitronenmelisse.

Über die genaue Herstellung und Haltbarmachung hüllt sich der Geschäftsführer in Schweigen. Nur so viel: „Es handelt sich um hoch konzentrierte Kräuterauszüge. Alle Produkte werden ohne chemische Konservierungsmittel, Zusatzstoffen und Zucker hergestellt“, so Seidl.

Auch die Taiga-Wurzel wird verwendet © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Für Tier und Mensch

Seit wenigen Jahren versucht man sich auch an Produkten für Zweibeiner. Unter der Marke „For You and Me“ werden Duschgel, Shampoo und Lotion vermarktet. Seit neuestem auch Oxymel, ein Getränk aus Apfelessig, Honig und Kräutern. „In der Volksmedizin wird es zur Stärkung des Immunsystems, aber auch für die Verdauung eingenommen“, erklärt Seidl.

Als Nächstes möchte man sich an Kräuterschnäpsen und Bitter versuchen. Die Ideen gehen dem Unternehmer-Ehepaar ebenso wenig aus, wie die Arbeit. Neben der Firma mit 15 Mitarbeitern, gibt es ja auch noch den eigenen Hof in Lambach (Nestelbach bei Graz) mit 16 Pferden und den eigenen Reitverein, dem neun Reiterinnen und Reiter angehören.

112 Produkte werden in die ganze Welt verschickt, mittlerweile gibt es auch welche für Zweibeiner © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Und wie war das eigentlich mit dem Prinzen von Dubai? „Wir waren eines von drei Unternehmen, die von ihm in seinen Palast eingeladen wurden, um unsere Produkte vorzustellen. Er war begeistert und hat gleich mehrere Paletten für seine Pferde gekauft“, erzählt Seidl.