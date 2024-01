Eine 63-Jährige aus dem Bezirk Weiz war mit ihrem E-Bike am Donnerstagvormittag auf der Begleitstraße der Rechberg Straße (B64) von St. Ruprecht an der Raab in Richtung Gleisdorf unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 50-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Pkw in Wollsdorf auf der Fünfing-Winterdorf Gemeindestraße und wollte in die Begleitstraße einbiegen. Dabei dürfte sie die Radfahrerin übersehen haben.