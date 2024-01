„Mit schwerem Herzen schließen wir die Tore und sehen doch freudig der neuen Aufgabe entgegen“, schreibt Siegfried Prugger auf seiner Homepage. Der 50-Jährige hat sieben Jahre lang „Siegi‘s Garage“ in der Birkfelderstraße in Weiz geführt. Die vergangenen beiden Jahre führte er den Betrieb gemeinsam mit seinem Sohn Jan Hartleb.

Seit Mitte Dezember hat das Fachgeschäft für Motorräder und Roller aus dem Hause Piaggio aber geschlossen. Grund dafür war ein Jobangebot bei einem Motorradimporteur, das Prugger einfach nicht ablehnen konnte. „Die Schließung hatte keine wirtschaftlichen Gründe“, betont er.

Zwei interessierte Nachfolger hätten sich bei Siegi Prugger gemeldet. „Gescheitert ist es schlussendlich aber am Personal“, sagt er. Deswegen sucht der 50-Jährige jetzt weiter. Die Garage soll weiterleben. Interessierte können sich telefonisch unter 0664 24 33 250 melden.

Herbert Seidl expandiert nach Hofstätten an der Raab © Oliver Wolf

Neue Filiale für Sportwagen

Nicht zu-, sondern aufsperren will Autohändler Herbert Seidl, nämlich eine weitere Filiale. Entstehen soll die in Hofstätten an der Raab direkt an der B 68. Auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück an der Kreuzung zur L 366 Richtung Sommerberg prangt bereits ein großes Werbeplakat

Aktuell hat Seidl 800 Gebrauchtwagen vorwiegend der Marken Audi, VW und Skoda im Angebot. „In der Neugasse wird es für unsere Autos zu eng“, bestätigt der Geschäftsführer. Rund 1,5 Millionen Euro investiert er darum in den neuen Standort mit Bürogebäude, Schauraum und Platz für bis zu 140 Fahrzeuge.

Für die rund 800 Fahrzeuge wird es in der Gleisdorfer Neugasse zu eng © Kk

Dort will er sich einem weiteren Standbein, nämlich Sportwagen „in der oberen Preisklasse“ widmen, wie er verrät. Baubeginn soll voraussichtlich im April sein, die Fertigstellung ist mit Sommer geplant.