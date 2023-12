Seit 2014 betreiben Bäcker Klaus Buchgraber und Fleischermeister Robert Buchberger gemeinsam ein Geschäft in der Birkfelder Straße in Weiz. Jetzt haben sie das Angebot um eine Selbstbedienungszone erweitert.

Geöffnet hat das Geschäft Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 13 Uhr, Freitag von 6.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag von 6.30 bis 12 Uhr. Zu den gewohnten Öffnungszeiten gibt es die Bäckerei- und Fleischwaren weiterhin in Bedienung. Zusätzlich kann man sich im oberen Bereich der Filiale von 6 bis 23 Uhr selbst bedienen.

So sieht sie aus, die neue Selbstbedienungszone © KK

Dieses umfasst rund 200 Produkte des täglichen Bedarfs, auch Jogurt, Nudeln, Säfte und andere Spezialitäten der Region. Auch frische Waren, die vormittags nicht im Geschäft verkauft wurden, können erworben werden.

In Buchberges Filiale in Grafendorf (Hartberg-Fürstenfeld) gibt es das Konzept bereits seit dem Sommer. Ab 2024 sollen auch vorbestellte Waren in der Selbstbedienungszone abgeholt werden können.

Zu den beiden Unternehmen

Die Traditionsbäckerei Buchgraber gibt es bereits seit über 100 Jahren, der Stammsitz ist in Anger. Seit 2011 führt Klaus Buchgraber das Unter­nehmen in der dritten Generation. Mittlerweile gibt es vier Filialen.

Seit 1946 gibt es die Fleischerei Buchberger, neben dem Stammsitz in Pöllau werden sieben Filialen quer durch die Oststeiermark und in Leoben betrieben. Was beide Unternehmen gemeinsam haben: Sie setzen beide auf höchste Qualität, Regionalität und Geschmack.