Es ist schon Tradition, dass der Nikolaus in Gleisdorf die Vorweihnachtszeit einläutet. Auch heuer zog der alte Mann mit weißem Rauschbart und Bischofsmütze am Hauptplatz die Massen an. Heiß begehrt waren die roten Geschenkssackerl, die er für die Kinder mit im Gepäck hatte.