Kurz vor 19.30 Uhr ging am Montagabend der Alarm ein: Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war mit einem Kleintransporter in Prebensdorf auf der B 54 in Fahrtrichtung Pischelsdorf unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, gelenkt von einem 28-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz.