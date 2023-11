In der Bücherei Nitscha bei Gleisdorf geht es am Montagnachmittag heiß her. Vier Damen sitzen um einen Tisch, jede von ihnen hat ein schwarzes Brett vor sich. Darauf Kärtchen mit Zahlen. Hier wird „Rummikub“ gespielt. Und nebenbei herzlich getratscht und gelacht. So läuft er ab, der Spielenachmittag für Erwachsene, der zum zweiten Mal stattfindet.