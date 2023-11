Krieg in der Ukraine, eine angespannte Lage in Israel und der Winter, der vor der Tür steht: „Ja, es herrscht Verunsicherung am Energiemarkt“, sagt Horst Pachler aus Gleisdorf. Der 46-Jährige berät Unternehmen bei der Energiebeschaffung und wird aktuell oft um Rat gefragt. Seine Klientel sind Betriebe, die zwischen 500.000 und 260 Millionen Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen (dieser Verbraucht entspricht den Kosten von 110.000 bis 55 Millionen Euro pro Jahr).