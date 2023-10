Es war ein besonderer Abend für Thomas Griesser, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oberfeistritz, und seinen Stellvertreter Patrik Heil. Das Gesundheits- und Sozialministerium zeichnete freiwillige Einsatzorganisationen und Hilfsvereine für das soziale Engagement aus. Mit dabei, als einzige Feuerwehr des Landes, auch jene aus Oberfeistritz. Im Wiener Rathaus gab es eine festliche Ehrung. Mit dabei waren, in Vertretung für ihre rund 70 Kameraden, auch Thomas Griesser und Patrik Heil. „Es war ein Riesenevent. Das ist für so eine kleine Feuerwehr wie wir es sind schon etwas Großes. So was hat man nicht jeden Tag“, freut sich Griesser über den würdevollen Abend.