Volles Aroma, griffiger Geschmack – ob Sauvignon, Welschriesling oder Muskateller, bei der Vorkost der Kleinen Zeitung standen die besten steirischen Tropfen im Mittelpunkt. Vor der Kulisse der Weinreben in Haidegg und bei strahlendem Sonnenschein konnten sich die 28 Expertinnen und Experten schon morgens auf ihre Aufgabe einstimmen, sich einen Tag lang durch die mehr als 500 Einreichungen aus dem ganzen Land zu probieren. Die besten der Besten werden am 7. Juli bei der Weinkost am Pogusch als Finalisten präsentiert (siehe unten).