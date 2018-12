Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeinsames Basteln mit Kindern der integrativen Gruppen des Kindergartens. © KK

So hat das Team des heilpädagogischen Kindergartens von Mosaik in der Wienerstraße in Graz die Idee gehabt, im Rahmen des Verantwortung zeigen! Adventkalenders mit einem Firmenteam die Eingangshalle zu den sechs Kindergartengruppen in eine Winterwunderwelt zu verwandeln und die Kinder damit eines Morgens zu überraschen. Diese Idee hat ein Team der Kleinen Zeitung begeistert und gemeinsam konkretisierte sich die Umsetzung. Aus weißem und blauem Papier wurden an vielen Orten mit Scherenschnitt Sterne ausgeschnitten; teilweile waren rund 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Medienunternehmens in ihrer Freizeit und in größeren Runden am Werk. Und einen Teil haben Sylvia Weber, die das Projekt auch firmenintern koordiniert und ihre Kolleginnen Gudrun Pflanzl und Elisabeth Letscher einen Vormittag in den drei integrativen Gruppen des Kindergartens gemeinsam mit den Kindern gebastelt.

Vor allem die Schulkinder, als die großen Kindergartenkinder sind eifrig beim Schneiden und falten, die kleineren und jene, die nicht so gut Schneiden können, schauen mit Begeisterung zu. Elisas ist schon beim fünften Blatt und matcht sich mit Sylvia Weber, wer denn schönere Sterne schneidet. „Man kann Begeisterung auch von den Kindern lernen“, sagt sie.

Aus weißem und blauem Papier wurden an vielen Orten mit Scherenschnitt Sterne ausgeschnitten. Foto © KK

„Wahnsinn, jeder Tag ein Geschenk“, denkt sie laut im Blick auf das muntere und vielfältige Geschehen um sie in der Gruppe. Es ist eine besondere Atmosphäre, in der Kinder mit und ohne Hilfebedarf miteinander den Tag verbringen. Jeder wird nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten gefördert, die Wertschätzung ist spürbar und die Freude am Miteinander ebenfalls.

An einem zweiten Nachmittag, als die Kinder schon nach Hause gegangen sind, kommen die Kleine Zeitung Mitarbeiterinnen nochmals und hängen gemeinsam mit dem interdisziplinären Team des Kindergartens die hunderten Papiersterne, dazwischen Kugeln und einiges mehr an die Decke. Weiß, Blau und Silber dominieren. Jene Sterne, die die Kinder selbst gestaltet haben, sind ein Stück weiter abgehängt und markiert, sodass die Kinder ‚ihre‘ Sterne dann auch erkennen und ihnen besondere Beachtung geschenkt wird. Und neben all den vielen Sternen prägen ein paar Schneemänner, die in den Ecken auf großen Tannenzweigen montiert sind, das Bild der Halle. Sie transportieren quasi nebenher eine wichtige Botschaft, die dem Kindergarten besonderes Anliegen sind, wie die Leiterin Monika Boost unterstreicht. „Die Kinderrechte sind so wichtig, dass wir sie wann immer möglich transportieren wollen. Jedes Kind hat die gleichen Rechte und jedes Kind hat Rechte. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen und nie vergessen.“ So hat die unglaublich schöne dekorative Überraschung für die Kinder eine zusätzliche und wichtige inhaltliche Ebene, die Kinderrechte.

Die Rechte von Kindern, wie zum Beispiel

Recht auf Bildung

Recht auf Partizipation

Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

Recht auf besondere Unterstützung von Kindern mit Behinderung

und deren Leitprinzipien

Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung

Vorrangigkeit des Kindeswohles

Sicherung von Entwicklungschancen

Berücksichtigung des Kindeswillens

sind im Denken des Kindergartens stets präsent und fließen in die tägliche Arbeit mit ein.

Ein kleines Detail am Rande soll nicht unerwähnt bleiben. Weil die Eingangshalle zugleich Fluchtweg ist und die Papiersterne als leicht entflammbares Material gelten, hat der Brandschutzbeauftrage zunächst das Aufhängen verboten und drohte das Projekt zu platzen. Schlussendlich wurde jedes Blatt in Handarbeit mit Brandschutzspray besprüht, damit ja nichts passieren kann. Auch das haben die eifrigen Damen von Kleine Zeitung und Mosaik miteinander gut geschafft. Der Dank sind die staunenden und strahlenden Kinder an dem Tag, an dem sie in den Kindergarten kommen und in eine Winterwunderwelt eintauchen. Ja, jetzt ist Weihnachten.



Mehr über alle Projekte ... ... finden Sie auf

www.verantwortung-zeigen.at



oder auf der Facebookseite



www.facebook.com/verantwortung.zeigen/