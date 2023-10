Es ist vor allem eines, das einem bei der Ankunft an dem auf zirka 1000 Meter Seehöhe gelegenen Gebäudekomplex in Garanas, Gemeinde Bad Schwanberg, auffällt: Stille. Zumindest relative Stille, vergleicht man das Geräuschaufkommen mit dem sonst herrschenden Alltagslärm. In der Ferne sind Kuhglocken zu hören, der Wind bringt die umliegenden Bäume und deren Blätter zum Rascheln.