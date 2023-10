Seit 20 Jahren helfen sie jungen Menschen mit Beeinträchtigung, ihren Weg in die Arbeitswelt zu schaffen. Das Team des Kompetenzzentrums Südsteiermark rund um Geschäftsführerin Hermine Mittendrein betreut in Werkstätten und Trainingseinheiten Kundinnen und Kunden im Rahmen von Ausbildungsfit und "Teilhabe an Beschäftigung". "Wir versuchen für unsere Kunden immer attraktiv zu bleiben, entwickeln uns weiter und sind gut ausgelastet", sagt Mittendrein.