Löschpulver löste Brandmeldeanlage aus, Ermittlungen laufen

Was sonst eigentlich zum Löschen genutzt wird, führte Sonntagabend in Leibnitz zu einem Brandeinsatz. Bislang unbekannte Personen setzten in einer Tiefgarage Löschpulver aus Feuerlöschern frei, die Brandmeldeanlage schlug Alarm.