Schon einmal etwas von Quarks, Hadronen oder Gluonen gehört? Ist man damit unvertraut, klingen die Begriffe, als entstammten sie einer anderen, fremden Sprache. Gar einem Science-Fiction-Film, der in einer anderen Galaxie spielt. Und doch sind Quarks, Hadronen und Gluonen in Wahrheit so elementar für uns Menschen, wie die Luft, die wir atmen.