An 16 Lehrkräften mangelte es in der Südweststeiermark noch eine Woche vor Schulbeginn. Betroffen waren nicht nur MINT-Fächer, sondern etwa auch Fächer wie Ernährung und Haushalt, Sport, Geschichte, Englisch und Musik. Pünktlich zum Start ins neue Schuljahr konnten jedoch "alle offenen Stellen besetzt werden", so Oliver Kölli von der Bildungsregion Südweststeiermark.