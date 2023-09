Gegen 16 Uhr ereignete sich auf der L 303 in Zehndorf (Bezirk Deutschlandsberg) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer.

Eine Gruppe an Bikern aus Amstetten traten einen Motorradausflug an. Sieben Motorradfahrer waren auf der L 303 von Preding kommend in Richtung Gleinstätten unterwegs, als einer der Fahrer, aufgrund von Bodenunebenheiten, in einer Kurve ins Schlingern kam.

Der 40-jährige Motorradlenker kam zum Teil auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Pkw, welcher von einer 22-jährigen Fahrerin gelenkt wurde.

Der Motorradlenker kam dabei nicht zu Sturz und konnte sein Motorrad weniger Meter nach dem Unfall zum Stehen bringen. Er verletzte sich jedoch schwer am Fuß. Der 40-Jährige wurde vom Roten Kreuz in das UKH Graz überstellt.