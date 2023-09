Der Schein trügt. Denn das, was im Lerchhaus in Eibiswald derzeit zu sehen ist, ist alles andere als farblos. Im Gegenteil, die Werke des Künstlers Alois Waclik strahlen in tiefen Rot-, Blau- Türkis- und Gelbtönen. Keine Rede von eintöniger Schwarz-Weiß-Fotografie.