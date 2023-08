Hopfenbauer Richard Stelzl: "Wir erwarten heuer keine Rekordernte"

Sie gehört zum fixen Termin im Kalender: die traditionelle Hopfenlehrfahrt in Leutschach an der Weinstraße. Richard Stelzl, Obmann des ansässigen Hopfenbauvereins, gibt Einblicke in den Hopfenbau und die bevorstehende Ernte.