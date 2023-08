Der Countdown läuft: Am 5. September wird in Danzig die Berufs-Europameisterschaft eröffnet. Bis 9. September messen sich bei den "EuroSkills" in der polnischen Hafenstadt rund 600 Jungfachkräfte aus ganz Europa in mehr als 40 verschiedenen Berufen. Das österreichische Team hofft auf einen ähnlichen Triumphzug wie bei der Heim-EM 2021 in Graz, bei der sie 33 Medaillen hamstern konnten.