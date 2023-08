"Ich bin wirklich ein positiv denkender Mensch, aber in dieser Situation hatte ich die Hoffnung aufgegeben", erinnert sich Johannes Hainzl an die bangen Stunden am Samstagmorgen zurück. Sein Reitstall Bergmühle war vom Hochwasser überflutet worden und das einzige noch auf der Anlage befindliche Pferd, die sechsjährige Haflingerstute "Valente", wurde von den Fluten mitgerissen.