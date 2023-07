Ruhig ging es vergangenen Sonntag in der Gemeinde Kitzeck im Sausal nicht zu. Nachdem bereits in den Mittagsstunden in einem Räucherofen eines Weinguts ein Brand ausgebrochen war, mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Fresing-Kitzeck zwischen 19 und 20 Uhr ein zweites Mal ausrücken.