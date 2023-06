Vom Heizkraftwerk über Photovoltaikanlagen (PV) bis hin zu grünem Wasserstoff - am Langen Tag der Energie am vergangenen Samstag öffneten zahlreiche Institutionen und Betriebe in Leibnitz und Deutschlandsberg ihre Tore. Die Klima- und Energiemodellregion Gabersdorf-Schwarzautal veranstaltete sogar eine 17 Kilometer lange Fahrradtour zu sechs interessanten Stationen, an denen Begriffe wie erneuerbare Energie und Energieunabhängigkeit greifbar wurden.