Das schillernde Millionärsehepaar aus Leibnitz ist wieder auf den TV-Bildschirmen. Am Sonntag gibt es eine neue Folge von "Die Temmers – Reich wie Scheich" um 20. 15 Uhr auf ATV und in der Streaming-App Joyn. Von der Südsteiermark geht es ab in den Flieger nach Miami.