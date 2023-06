In jemandes Fußstapfen zu treten, ist nie leicht. Denn immer gibt es gewisse Erwartungen – wenn auch nicht explizit ausgesprochen –, die an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gestellt werden. Was noch hinzukommt: Gerade im wirtschaftlichen Kontext sind Nachfolger mit einer Zukunft konfrontiert, die in der heutigen Zeit nicht unsicherer, schnelllebiger, komplexer und sprunghafter sein könnte.