Es ist eine erfolgreiche sportliche Laufbahn, auf die die 20-jährige Judoka Verena Hiden aus St. Stefan ob Stainz schon jetzt zurückblicken kann: Insgesamt sechs Staatsmeistertitel in den Altersklassen U16, U18, U21 (2x), U23 und in der allgemeinen Klasse schlagen sich bereits in ihrer Karrierestatistik nieder. Den letzten erkämpfte sie sich jüngst bei den U21-Staatsmeisterschaften in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm in Krems an der Donau. Und verteidigte ihn damit erfolgreich.