Fünf Prozent. So hoch ist der Anteil der Zementproduktion am weltweiten Kohlendioxidausstoß (CO₂). Im Holcim-Zementwerk in Retznei, Gemeinde Ehrenhausen an der Weinstraße, weht jedoch ein anderer Wind: Hier wird auf dem Weg zur Klimaneutralität aus recycelten Baumaterialien grüner Zement hergestellt. Doch laut Werksleiter Haimo Primas geht die Nachhaltigkeit weit über den neuen, einheitlichen Markenauftritt hinaus.