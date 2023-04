Schneller, tiefer, lauter: Stefan Kollmann (34) und Manuel Haider (29) aus Deutschlandsberg haben sich mit Leib und Seele der Tuning-Szene verschrieben. Der diplomierte Gesundheitskrankenpfleger und der Junior Chef eines Transportunternehmens gründeten 2016 nebenberuflich die Firma Lowline. "How low can you go" (Wie tief kannst du gehen) gilt als Firmenmotto. Aber alles auf Anfang.