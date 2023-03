Bereits auf seiner Wanderung verspürte ein 52-jährige Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung am vergangenen Sonntag Herzbeschwerden. Den Heimweg trat der Mann trotzdem mit seinem Pkw an.

Während der Fahrt nahmen seine Schmerzen in der Brust zu, auch ein Kribbeln in der Hand und ein Schwindelgefühl stellte sich beim Fahrzeuglenker ein. Der Mann stellte seinen Pkw vor dem Kreisverkehr Gündorf, Gemeinde St. Johann im Saggautal, am Straßenrand ab und setzte mit seiner Beifahrerin einen Notruf ab.

Zwei Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wohnten in unmittelbarer Nähe und waren daher schnell am Einsatzort. Auch ein Rettungswagen und ein Hubschrauber wurden angefordert. Um einen Herzinfarkt auszuschließen, wurde der 52-Jährige mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz West gebracht.