In einer misslichen Lage befand sich am Freitag in der Früh ein Stier im Grubtal (Gemeinde Gamlitz). Er kletterte gegen 7.30 Uhr mit den Vorderbeinen über die Aufstallung und blieb dabei stecken. Der Bauer rief daraufhin die Feuerwehr, die mit zehn Feuerwehrleuten ausrücken müsste.

Die Rettung des Tieres gestalten sich aufgrund des Platzmangels im Stall schwierig. Mehrere Versuche, den Stier mit einem Greifzug zu befreien scheiterten. Erst als die Feuerwehr dem Tier einen Unterbau mit Holz anfertigte, konnte es den Trog verlassen.

Um 10 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Ob sich der Stier innere Verletzungen zugezogen hat, ist unklar.