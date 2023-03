Was kann ich tun, wenn mein Kind nicht einschlafen kann? Wie kann ich ihm helfen, wenn es Verhaltensauffälligkeiten zeigt und welche finanziellen Unterstützungen gibt es für Familien? Viele Mütter und Väter von Kleinkindern stellen sich genau diese Fragen, erzählt Robert Konrad von der Stabstelle Stadtentwicklung Leibnitz. Er muss es wissen: In der 2021 gegründeten Sozial-Info im Café Wohnzimmer berät er Hilfesuchende viermal in der Woche.