Zu einem Forstunfall in Pirching am Traubenberg ausrücken mussten Mittwochvormittag die Freiwilligen Feuerwehren Heiligenkreuz am Waasen und Empersdorf. Kurz nach 8.30 Uhr wurde aus einem Waldstück im Guggitzgraben an der Grenze der Bezirke Leibnitz und Südoststeiermark ein Notruf abgesetzt. Laut Polizei wurde ein 62-jähriger Waldbesitzer beim Abschneiden eines Baumes von dessen Stamm am Bein getroffen und dabei unbestimmten Grades verletzt. Seine zwei Begleiter eilten dem Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark sofort zur Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte.