Traurig aber wahr: Heute Nacht, pünktlich um Mitternacht, nimmt das bunte Faschingstreiben ein Ende. Aufwendig dekorierte Umzugswägen werden wieder "entkleidet", die Kostümierung landet gut verpackt im Kleiderschrank und die – am Ende der Faschingszeit oft exponentiell gestiegene – Krapfendiät wird auf Pause gestellt. Kein Grund für die Süd- und Südweststeirer, es heute, am großen Finaltag der Faschingszeit, nicht noch einmal so richtig krachen zu lassen.